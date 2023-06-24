Липецкий губернатор Игорь Артамонов призвал граждан воздержаться от поездок на юг, даже в Воронежскую область

По итогам заседания оперативного штаба Липецкой области принято решение об усилении мер безопасности в регионе, написал в своем телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

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Он подчеркнул, что «особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры». При этом «жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область».

«Друзья, последние события нас всех взволновали. Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников»,- добавил господин Артамонов.

В 5:50 губернатор сообщил, что проводит совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ по Липецкой области: «Все подразделения работают в штатном режиме. Среди прочих решаем вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении. Еще раз прошу жителей Липецкой области отказаться от поездок».

Его воронежские коллега Александр Гусев предупредил граждан о движении колонны военной техники по трассе М-4 «Дон» и попросил временно не пользоваться «индивидуальными транспортными средствами».