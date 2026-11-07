После стрельбы в Кракове 12 пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

«В больницах идет борьба за жизнь, стоит подчеркнуть, что 12 пострадавших имеют красный статус по классификации медицинских работников, что означает, что их состояние угрожает жизни»,— сказал господин Кленчар. Он добавил, что до этого один из пострадавших погиб в больнице. Количество жертв выросло с пяти до шести.