После стрельбы в Кракове 12 пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии
12 пострадавших после стрельбы на центральной площади в Кракове находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил глава Малопольского воеводства Ян Кленчар в эфире Polsat News.
«В больницах идет борьба за жизнь, стоит подчеркнуть, что 12 пострадавших имеют красный статус по классификации медицинских работников, что означает, что их состояние угрожает жизни»,— сказал господин Кленчар. Он добавил, что до этого один из пострадавших погиб в больнице. Количество жертв выросло с пяти до шести.
Всего известно о 15 пострадавших. Среди них — два сотрудника полиции. Власти Кракова объявили четырехдневный траур после нападения. У посольства России в Варшаве пока нет информации о том, есть ли россияне среди погибших и пострадавших, передает ТАСС.
Стрельба на главной рыночной площади в Кракове началась около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Гражданин Польши открыл огонь по прохожим из автомобиля. Полиция открыла ответный огонь и задержала мужчину. Его госпитализировали. По данным Polsat News, стрелявший — 25-летний поляк из Островеца.