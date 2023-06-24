В Воронежской области объявлен план «Крепость»

Вслед за ростовской полицией в ГУ МВД по Воронежской области введен план «Крепость». Об этом сообщили источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах.

Информация о введениии плана «Крепость» в регионах России появилась после публикации пресс-службой основателя ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным аудиосообщений, в которых он обвиняет Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и говорит, что 25 тыс. человек идут «разбираться». В МВД России ситуацию публично не комментировали.

План «Крепость» подразумевает экстренный сбор личного состава полиции и взятие под контроль особо важных объектов МВД, ФСБ, ФСИН. Источники ростовских СМИ сообщили, что личный состав вызван, но никаких специальных мероприятий не проводится.

Ранее Минобороны РФ отвергло сообщения Евгения Пригожина об ударах по лагерям ЧВК. ФСБ после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Генпрокуратура уточнила, что следственное управление ФСБ «законно и обоснованно» возбудило уголовное дело в отношении Евгения Пригожина.