Воронежский губернатор Гусев призвал граждан не пользоваться трассой «Дон», по которой «движется колонна военной техники»

Правительство Воронежской области распространило заявление губернатора Александра Гусева о движении колонны военной техники по федеральной автомобильной дороге М-4 «Дон».

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«Обращаюсь ко всем жителям Воронежской области с просьбой временно не пользоваться федеральной автомобильной дорогой М-4 ''Дон'' и индивидуальными транспортными средствами, - заявил глава региона. - Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей области».

Ранее в Воронежской области был объявлен план «Крепость».