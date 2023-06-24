В пригороде Воронежа закрыты съезды на автодорогу «Дон», затруднен доступ к детским лагерям

Власти пригородного Новоусманского района Воронежской области, после рекомендации правительства региона всем гражданам воздержаться от поездок по дорогам федерального, регионального и местного значения, сообщили о закрытии съездов на трассу М-4 – «Дон».

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Кроме того, по информации муниципалитета, ограничено движение по трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» в сторону столицы Черноземья. «Корректируйте свои планы в соответствии со складывающейся обстановкой»,- посоветовали чиновники.

Отдельно они обратились к родителям детей, которые находятся в местном лагере «Юность». Власти напомнили, что сегодня окончание первой смены. Поэтому у граждан могут возникнуть затруднения с тем, чтобы «забрать ребят из-за ситуации на дорогах». «Нет повода для беспокойств - дети смогут пробыть в лагере ровно столько, сколько будет необходимо. Администрация учреждения организует их пребывание, питание и прочее. Соответствующие распоряжения главой района Дмитрием Масловым даны»,- заверили в муниципалитете.

Владимир Зоркий