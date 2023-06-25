В регионах Черноземья начинают отменять запреты на массовые мероприятия

В Липецкой области снят запрет на проведение массовых мероприятий, сообщили в облправительстве. Так, сегодня вечером на Городище в Липецке пройдет городской День молодежи, также возобновляют работу все активности в городских парках, а учреждения культуры возвращают в расписание спектакли и концерты, сообщили в пресс-службе облправительства.

В Тамбовской области также решили отменить все ограничения касательно проведения массовых мероприятий, сообщил в Telegram глава региона Максим Егоров: «Совместно с Министерством образования и науки области и муниципалитетами прорабатываем варианты по проведению выпускных мероприятий, которые не состоялись вчера. Информацию о принятом решении сообщим дополнительно».

В Воронежской области также готовятся к снятию ограничений. «Заканчивается движение подразделений ЧВК “Вагнер” через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба»,— написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Напомним, 23 июня вечером пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила аудиосообщения, в которых господин Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и сказал, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Колонны бойцов ЧВК в течение суток двигались в сторону Москвы. К вечеру 24 июня стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке движения вооруженных лиц ЧВК на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

О ситуации в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — в онлайн-трансляции.

Мария Старикова