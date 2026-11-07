Тур Джона Кордобы
«Краснодар» обыграл ЦСКА после семи матчей без побед в чемпионате
В центральном матче 14-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» дома победил ЦСКА — 4:2. Дублем отметился нападающий хозяев Джон Кордоба, который принял активное участие и в двух других голевых атаках. Кубанцы не выигрывали в премьер-лиге с 29 августа и, наконец, прервали эту неприятную для себя серию.
После того как «Краснодар» в прошлом туре уступил «Родине», его безвыигрышная серия в чемпионате достигла семи матчей. Таким образом, установив сначала клубный рекорд по числу побед на старте турнира, теперь он повторил антирекорд. И естественно, состояние у кубанцев было не очень. Не в пример приехавшему к ним ЦСКА. Да, с одной стороны, армейцы потеряли два очка в Оренбурге, а с другой — добились ничьей в тяжелейшем противостоянии, в котором вполне могли и проиграть. Да и в целом у них все, как говорится, тип-топ. Многие вообще сомневались в том, что сейчас они будут идти в тройке.
В отличие от ЦСКА у «Краснодара» еще просто хронические проблемы с составом. Теперь из без того ограниченной обоймы выпали Лукас Оласа и Александр Черников, перебравшие желтых карточек. Кроме того, главный тренер черно-зеленых Мурад Мусаев неожиданно посадил в запас одного из двух основных центральных защитников — Витора Тормену, поставив в пару к Жубалу Майсона Родригеса.
У наставника армейцев Дмитрия Игдисамова было все настолько хорошо, что он позволил себе даже приберечь в резерве Кирилла Глебова. Он посчитал, что Матеус Алвес будет полезнее, и бразилец оказался в эпицентре первого опасного момента у ворот Станислава Агкацева. Жубал уже лежа заблокировал его удар, и опасность миновала, хотя потом еще Дуглас Аугусто зацепил мяч рукой и возникло подозрение на пенальти. Впрочем, VAR так и не включился.
Зато включился «Краснодар». Суета на правом фланге закончилась тем, что Кристиан прострелил в штрафную площадь и Джон Кордоба, оттеснив в сторонку Матвея Лукина, на 16-й минуте переправил мяч в сетку. Гости надеялись на офсайд, но гол колумбийца прошел видеопроверку.
Вскоре Кордобе представился еще один шанс, когда голкипер Максим Бориско грубо ошибся в собственной штрафной. Последовал перехват, мяч отскочил к лучшему бомбардиру южан, а он прокатил его рядом со штангой. Техника подвела.
Постепенно ЦСКА стал забирать инициативу и нагружать оборону кубанцев, а она у них в нынешнем сезоне часто дает сбои. Вот и сейчас навес Мохамеда Аззи с правого края вызвал какую-то панику. Жубал просто упал в борьбе с Лусиано Гонду и никак не помешал аргентинцу пробить головой. Агкацев потащил, но прибежал Матвей Кисляк и все-таки вогнал мяч в ворота. Это произошло на 35-й минуте, а на 40-й что-то абсолютно несуразное изобразил Бориско. Вратарь зачем-то выскочил за пределы штрафной к левой бровке, среагировав на рывок Кордобы, хотя там находился Жуан Виктор. Колумбиец опередил его, но нервозность Бориско передалась и бразильскому защитнику армейцев, который вместо того, чтобы выбить мяч на угловой, запустил его куда-то в воздух. В итоге с неба он свалился точно на ногу Жуану Батши, который в касание поразил пустой створ.
Правда, на VAR усомнились в правильности гола, и главный арбитр Сергей Карасев долго смотрел видеоповторы, пытаясь понять, подыграл ли Кордоба себе рукой. В итоге и здесь все сложилось в пользу «Краснодара». Карасев окончательно зафиксировал взятие ворот. А на исходе первого тайма еще левый вингер ЦСКА Иван Олейников угодил в штангу.
После перерыва армейцы опять завладели игровым преимуществом, но теперь проломить краснодарскую оборону им не удавалось .
Тут понадобился Глебов, заменивший Олейникова. Тем не менее голевых моментов практически не было, в том числе у хозяев, которые старались действовать на контратаках. Но у кубанцев есть Кордоба, способный сделать гол из ничего или создать соответствующую ситуацию для партнеров. Именно это случилось на 74-й минуте, когда москвичи остановили его прорыв в штрафную после выноса Агкацева от ворот, а Даниил Уткин подобрал и добил мяч в сетку. Причем потом у гостей игра вообще развалилась. Дубли могли оформить тот же Уткин и Батши — Бориско спас свою команду, а вот от Кордобы уже не спас, когда колумбиец головой замкнул подачу Кристиана на 82-й минуте. И ведь еще недавно не то что трудно — невозможно было предположить, что «Краснодар» будет громить ЦСКА 4:1. Кордоба, конечно, страшен, когда он на таком кураже.
В концовке красно-синие все же собрались, а Глебов на 91-й минуте даже сократил разницу. И после этого они провели еще несколько атак, но подопечные Мусаева долгожданную, если не сказать, выстраданную победу уже не упустили. Выиграв 4:2, краснодарцы набрали 26 очков и по результату личной встречи обошли армейцев. Теперь они занимают третье место, хотя и тех, и других может обогнать «Спартак», который 8 ноября принимает у себя «Акрон».