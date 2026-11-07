Тур Джона Кордобы

После того как «Краснодар» в прошлом туре уступил «Родине», его безвыигрышная серия в чемпионате достигла семи матчей. Таким образом, установив сначала клубный рекорд по числу побед на старте турнира, теперь он повторил антирекорд. И естественно, состояние у кубанцев было не очень. Не в пример приехавшему к ним ЦСКА. Да, с одной стороны, армейцы потеряли два очка в Оренбурге, а с другой — добились ничьей в тяжелейшем противостоянии, в котором вполне могли и проиграть. Да и в целом у них все, как говорится, тип-топ. Многие вообще сомневались в том, что сейчас они будут идти в тройке.