Трамп предложил главе UFC Дэйне Уайту стать пресс-секретарем Белого дома
Президент США Дональд Трамп предложил президенту Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйне Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. Об этом американский президент написал в Truth Social.
В посте господин Трамп также призвал Дэйна Уайта «привести с собой помощников». Он перечислил знаменитых бойцов UFC: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Дэниела Кормье, Аманду Нуньес и Кайлу Харрис.
«Нам нужны эти люди, чтобы защитить нас от левых безумцев. Дана будет пресс-секретарем, как никто другой. Дана, пожалуйста, возьми работу!»,— написал господин Трамп.