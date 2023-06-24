Липецкие власти сократили затор у выезда на трассу «Дон» до одного километра

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в соцсетях о последствиях перекрытия движения транспорта по трассе М-4 «Дон» на с Воронежской области. По его словам, это «ожидаемо вызвало затор», длинна которого доходила до трех километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу. МЧС и полиция работают четко и слажено. На 6 утра затор сократился с трех километров до одного»,- рассказал господин Артамонов.

Ранее он призвал граждан воздержаться от поездок в южном направлении, а глава Воронежской области Александр Гусев заявил о движении военной колонны по трассе «Дон». .

Андрей Цветков