Воронежские спасатели 12 часов боролись с огнем на нефтебазе на улице Димитрова

В 0.40 25 июня полностью потушен пожар на нефтебазе в Воронеже, сообщило главное управление МЧС по региону. Для ликвидации огня потребовалось 12 часов и «практически все силы воронежского пожарно-спасательного гарнизона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В Ведомстве подчеркнули, что несмотря на масштабы пожара (загорание резервуара с авиационным топливом в 5 тыс. тонн), пожарным удалось не допустить распространение огня на другие емкости. В мэрии сообщили, что после ликвидации возгорания на нефтебазе движение по улице Димитрова возобновили в штатном режиме.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора провело лабораторный контроль содержания вредных веществ и других продуктов горения в атмосферном воздухе в Воронеже и в пригородном Новоусманском районе. По результатам проверки выяснилось, что «концентрации загрязняющих веществ соответствовали требованиям гигиенических нормативов».

Пожар на нефтебазе на улице Димитрова возник вчера около полудня после происшествия с военным вертолетом. По словам губернатора Александра Гусева, «произошла разгерметизация двух резервуаров с нефтепродуктами по 5 тонн каждый». Тогда же власти пригородного Новоусманского района, который граничит с Левобережным районом Воронежа, попросили жителей оставаться дома «в целях безопасности» и «не подходить к окнам».

О том, что происходило в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий