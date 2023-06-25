В Воронеже и Липецке возобновили штатное автобусное сообщение, из региона металлургов выехали колонны машин ЧВК «Вагнер»

Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию, сообщила мэрия. Власти Липецкой области также заявили, что из региональной столицы возобновлено автобусное сообщение по всем направлениям.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
«Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые – отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала»,- предупредили в правительстве Липецкой области. В нем уточнили, что движение транспорта по всем региональным участкам дорог возобновлено. И, «где требовалось, проведены восстановительные работы». Уже 26 июня в субъекте приступят к ремонту асфальтобетонного покрытия. «Информация о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, распространенная в ряде тг-каналов, не соответствует действительности»,- добавили в облправительстве.
При этом местные СМИ сообщают, что более 400 машин ЧВК «Вагнер» выстроились колонной и выезжают из Красного Липецкой области. Всего, по подсчетам журналистов, по дорогам региона могут проехать почти 700 единиц транспорта частной военной компании, а за ее маршем можно будет одновременно следить в разных муниципалитетах.