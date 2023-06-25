В Воронеже и Липецке возобновили штатное автобусное сообщение, из региона металлургов выехали колонны машин ЧВК «Вагнер»

Все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию, сообщила мэрия. Власти Липецкой области также заявили, что из региональной столицы возобновлено автобусное сообщение по всем направлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Практически все рейсы выполняются по расписанию, некоторые – отменены перевозчиками. Актуальный график движения размещен на сайте автовокзала»,- предупредили в правительстве Липецкой области. В нем уточнили, что движение транспорта по всем региональным участкам дорог возобновлено. И, «где требовалось, проведены восстановительные работы». Уже 26 июня в субъекте приступят к ремонту асфальтобетонного покрытия. «Информация о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, распространенная в ряде тг-каналов, не соответствует действительности»,- добавили в облправительстве.

При этом местные СМИ сообщают, что более 400 машин ЧВК «Вагнер» выстроились колонной и выезжают из Красного Липецкой области. Всего, по подсчетам журналистов, по дорогам региона могут проехать почти 700 единиц транспорта частной военной компании, а за ее маршем можно будет одновременно следить в разных муниципалитетах.

Владимир Зоркий