В Польше объявят общенациональный траур по жертвам стрельбы в Кракове

Стрельба на главной рыночной площади в Кракове началась около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Гражданин Польши открыл огонь по прохожим из автомобиля. Полиция задержала мужчину, после чего его госпитализировали. Погибли шесть человек, пострадали 15. 12 человек госпитализировали в критическом состоянии.