В Польше объявят общенациональный траур по жертвам стрельбы в Кракове
В Польше объявят 8 и 9 ноября днями общенационального траура после стрельбы на центральной площади в Кракове. Об этом сообщила канцелярия польского президента в соцсети X.
Сегодня вечером в Кракове состоится экстренное совещание премьер-министра Польши Дональда Туска с министрами и представителями силовых структур. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка. Встреча состоится около 21:45 по местному времени (23:45 мск).
Стрельба на главной рыночной площади в Кракове началась около 15:00 по местному времени (17:00 мск). Гражданин Польши открыл огонь по прохожим из автомобиля. Полиция задержала мужчину, после чего его госпитализировали. Погибли шесть человек, пострадали 15. 12 человек госпитализировали в критическом состоянии.