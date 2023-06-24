Вооруженные силы РФ проводят в Воронежской области оперативно-боевые мероприятия

Воронежский губернатор Александр Гусев заявил, что в рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ «проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия».

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия. Буду дальше информировать о развитии ситуации»,— написал глава региона в Telegram.

Ранее господин Гусев отметил, что в соцсетях сейчас публикуется много недостоверной информации о продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области и напомнил, что за распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность.

Режим контртеррористической операции был сегодня, 24 июня, введен в Воронежской области в целях «пресечения возможных террористических актов». Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Накануне вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударах по лагерям ЧВК со стороны Вооруженных сил России. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. ФСБ после заявлений Евгения Пригожина возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Генпрокуратура уточнила, что следственное управление ФСБ «законно и обоснованно» возбудило уголовное дело. Евгений Пригожин заявил о контроле военных объектов в Ростове-на-Дону.

О ситуации в Черноземье после действий Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — в онлайн-трансляции.

Мария Старикова