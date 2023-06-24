В Воронеже отменили мероприятия Платоновского фестиваля

Запланированные в Воронеже на 24 и 25 июня спектакли и концерты в рамках международного Платоновского фестиваля искусств не состоятся. Об этом заявили в дирекции фестиваля.

На эти даты планировалось два показа спектакля «Материнского сердце» Большого драматического театра из Санкт-Петербурга, а также музыкальный опен-эйр «На песке» на набережной Воронежского водохранилища (за два дня должны были выступить российские группы Dizzy Dutch Duck, «нееет, ты что», «Второй этаж поражает», «Оммаж» и «Созвездие Отрезок»).

Деньги за электронные билеты автоматически поступят на банковские карты, с которых производилась оплата, в течение десяти дней. Приобретенные в кассах билеты можно сдать по 30 июня включительно. Покупки в кассах Воронежского концертного зала и Камерного театра возвращают в ВКЗ, покупки в в филармонии — в филармонии, покупке в театре оперы и балета — в театре оперы и балета до 25 июня включительно. С 26 июня по 30 июня билеты можно будет вернуть в кассе ВКЗ.

Также не будут работать выставки «Роберт Фальк. Живопись и графика» и «Александр Родченко» в музее имени Крамского и выставка Евгения Кравцова «Коррозия» в выставочном зале Союза художников.

Также об отмене спектаклей «Три поросенка и Чёрный волк» и «Тайна полета Птеродактиля» 24 июня заявил Воронежский театр кукол «Шут» имени Вольховского. За электронные билеты деньги автоматически возвратятся через десять дней, в кассе средства можно вернуть по 30 июня включительно.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его компании. Утром он заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. Минобороны РФ опровергло информацию об ударах. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Евгения Пригожина мятежом и авантюрой.

В Воронежской области утром 24 июня отменили все массовые мероприятия и перекрыли часть трассы М-4 «Дон». Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции.

Александр Прытков

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