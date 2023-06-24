В Воронежской области введен режим контртеррористической операции

В целях «пресечения возможных террористических актов» в Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

КТО может предполагать ряд специальных ограничений, затрагивающих основные конституционные права жителей. Это может быть отмена права на неприкосновенность жилища, тайны частной переписки и ограничение мобильной связи, движения автомобилей и пешеходов. Кроме того, с территории, на которой введен режим КТО, возможно «временное отселение физических лиц в безопасные районы с обязательным предоставлением помещений».

Воронежские власти предупредили о введении «дополнительных ограничений» из-за оперативной обстановки. В регионе закрыто движения по трассе М-4 «Дон» в регионе закрыто с 464-го по 777-й км. Губернатор Александр Гусев поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе М-4 «Дон» и «убедительно» попросил жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения.

Также власти отменили все массовые мероприятия в Воронежской области. В частности, 24 и 25 июня были запланированы спектакли «Материнское сердце» и музыкальный опен-эйр «На песке» в рамках Платоновского фестиваля искусств. В дирекции фестиваля сообщили об отмене мероприятий. Деньги за электронные билеты автоматически поступят на банковские карты, с которых производилась оплата, в течение десять дней; в кассах билеты можно вернуть до 30 июня.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об ударах по лагерям ЧВК со стороны Вооруженных сил России. В Минобороны РФ опровергли эту информацию. ФСБ после заявлений Евгения Пригожина возбудила уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Генпрокуратура уточнила, что следственное управление ФСБ «законно и обоснованно» возбудило уголовное дело. Евгений Пригожин заявил о контроле военных объектов в Ростове-на-Дону.

Александр Прытков

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