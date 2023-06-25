Военкор «Первого канала» Куксенкова: ЧВК «Вагнер» сбила под Воронежем Ил-22, на борту было 10 человек

Военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщила в своем Telegram-канале, что ПВО сил ЧВК «Вагнер» сбила под Воронежем самолет Ил-22, на борту которого было десять человек. Основатель ЧВК Евгений Пригожин согласился выплатить 50 млн руб. в качестве компенсации родным погибших, добавила Куксенкова.

«Когда Пригожина уже в штабе ЮВО (Южного военного округа.— "Ъ") спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал — а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал»,— написала Ирина Куксенкова.

Ранее российские Telegram-каналы и СМИ сообщали, что во время военного мятежа ЧВК «Вагнер» бойцы компании сбили шесть вертолетов и самолет Ил-18, на котором находилось не менее восьми человек. Официально Минобороны не подтверждало потери.

Что происходит на 487-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко