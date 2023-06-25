По словам военкора «Первого канала», 24 июня ЧВК «Вагнер» могла сбить под Воронежем Ил-22

По словам военкора «Первого канала» Ирины Куксенковой, 24 июня системой ПВО сил ЧВК «Вагнер» мог быть сбит под Воронежем самолет Ил-22, на борту которого находились десять человек. В своем Telegram-канале журналистка написала, что основатель ЧВК Евгений Пригожин пообещал выплатить 50 млн руб. в качестве компенсации родным погибших.

«Когда Пригожина уже в штабе ЮВО (Южного военного округа — "Ъ") спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал — а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал»,— уточнила Ирина Куксенкова.