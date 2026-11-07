Более 300 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА по ЛНР
Более 300 тыс. абонентов южной и центральной части Луганской народной республики остались без электричества после атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале.
Никто из работников энергетической инфраструктуры не пострадал. Сейчас последствия атаки устраняет штаб по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Угроза повторных ударов сохраняется, поэтому энергетики начнут ремонтно-восстановительные работы при первой возможности, отметило правительство региона.
В пресс-релизе предупредили, что у пользователей в некоторых муниципальных образованиях ЛНР возможны перепады напряжения и временные отключения электроэнергии. Ситуацию контролируют глава региона Леонид Пасечник и председатель правительства ЛНР Алексей Самойлов.