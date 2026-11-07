Более 300 тысяч абонентов остались без электричества после атаки БПЛА по ЛНР

В пресс-релизе предупредили, что у пользователей в некоторых муниципальных образованиях ЛНР возможны перепады напряжения и временные отключения электроэнергии. Ситуацию контролируют глава региона Леонид Пасечник и председатель правительства ЛНР Алексей Самойлов.