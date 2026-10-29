Основатель криптобиржи Binance заявил о возможном хакерском взломе платформы

Криптобиржа Binance, по всей видимости, была взломана. Об этом сообщил основатель платформы Чанпэн Чжао. По предварительным данным, хакеры нашли уязвимость в системе платформы и подменяли данные реквизитов: при отправке криптовалюты пользователь видел на экране правильный адрес, но на самом деле переводил средства на кошельки хакеров. Господин Чжао заявил, что средства клиентов находятся в безопасности.