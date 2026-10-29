Основатель криптобиржи Binance заявил о возможном хакерском взломе платформы
Криптобиржа Binance, по всей видимости, была взломана. Об этом сообщил основатель платформы Чанпэн Чжао. По предварительным данным, хакеры нашли уязвимость в системе платформы и подменяли данные реквизитов: при отправке криптовалюты пользователь видел на экране правильный адрес, но на самом деле переводил средства на кошельки хакеров. Господин Чжао заявил, что средства клиентов находятся в безопасности.
Крупнейшие эмитенты стейблкоинов заблокировали подозрительные токены. Компания Tether, которая выпускает первый по величине рынка USDT, заморозила около $971 млн, а Circle, выпускающая USDC,— примерно $823 млн. Об этом Чанпэн Чжао сообщил в соцсети X.
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