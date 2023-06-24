Жителям Липецкой области рекомендовали отказаться от поездок на юг

В Липецкой области усилены меры безопасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Жителям рекомендовали не ездить в южном направлении, в частности в Воронежскую область.

«По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область»,— написал глава региона в Telegram.

«Друзья, последние события нас всех взволновали. Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников»,— добавил господин Артамонов.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин ранее обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Позднее он утверждал, что его бойцы «перешли границу и движутся в Ростов-на-Дону», хотя в городе, по наблюдениям корреспондентов «Ъ», все тихо, на улицах не видно движений вооруженных людей.

Минобороны назвало сообщения Евгения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле «в связи с попыткой организации вооруженного мятежа».