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Коммерсантъ FM
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В Москве отменили все массовые мероприятия

В Москве на фоне введенного режима контртеррористической операции (КТО) отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Сергей Собянин. Сколько продлятся ограничения пока неизвестно.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Все городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены»,— написал господин Собянин в Telegram.

Сегодня, 24 июня, в Москве планировался бал для выпускников школ, на который зарегистрировались рекордные 39 тыс. участников, а также мероприятия, посвященные Дню молодежи. МЧС России перенесло вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов с Красной площади. Из-за ограничений в столице Дептранс предупредил о возможных задержках и отмене автобусов по южным направлениям.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

В Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия. В ближайшее время ожидается обращение президента Владимира Путина.

Лаура Кеффер

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