В Воронежской области отменили все массовые мероприятия

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что принято решение отменить в регионе все ближайшие массовые мероприятия. Он утверждает, что «ситуация стабильная».

«Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Попрошу всех воронежцев и гостей региона сохранять выдержку и спокойствие»,— написал господин Гусев в Telegram.

В Ростове-на-Дону также отменены все массовые мероприятия, власти Ростовской области рекомендовали жителям не выходить из домов, Липецкой области — отказаться от поездок на юг, в том числе в Воронежскую область. Власти Воронежской области попросили не ездить по М-4 из-за движения военной техники.

Ограничения стали вводить после того, как основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин вчера, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Позднее он утверждал, что его бойцы «перешли границу и движутся в Ростов-на-Дону». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты города.

Минобороны назвало сообщения господина Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов ЧВК задержать Евгения Пригожина.

Лаура Кеффер