В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, в центре города военные и техника

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти решили отменить все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону. Также он сообщил, что муниципальный транспорт работает, но с изменениями в центре, пригородный железнодорожный транспорт работает штатно.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко также сообщил, что в городе будет временно изменена схема движения транспорта. «Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности города»,— написал глава города в своем Telegram-канале.

Официальные лица не сообщают о том, что именно происходит в Ростове-на-Дону. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после обвинений в адрес Минобороны заявил, что его бойцы вошли в Ростов-на-Дону. Корреспондент «Ъ» видел на улицах военных и бронетехнику, но они без нашивок и опознавательных знаков. Ведут себя спокойно, даже разговаривают с некоторыми очевидцами. Также на улицах города находится военная полиция.

Минобороны называет обвинения со стороны господина Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК, о которых заявил ее владелец. ФСБ возбудила уголовное дело за попытку военного мятежа и призвала бойцов компании задержать Евгения Пригожина.