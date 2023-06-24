Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове-на-Дону отменены все массовые мероприятия, в центре города военные и техника

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти решили отменить все массовые мероприятия, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону. Также он сообщил, что муниципальный транспорт работает, но с изменениями в центре, пригородный железнодорожный транспорт работает штатно.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

Читать далее

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко также сообщил, что в городе будет временно изменена схема движения транспорта. «Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности города»,— написал глава города в своем Telegram-канале.

Официальные лица не сообщают о том, что именно происходит в Ростове-на-Дону. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после обвинений в адрес Минобороны заявил, что его бойцы вошли в Ростов-на-Дону. Корреспондент «Ъ» видел на улицах военных и бронетехнику, но они без нашивок и опознавательных знаков. Ведут себя спокойно, даже разговаривают с некоторыми очевидцами. Также на улицах города находится военная полиция.

Минобороны называет обвинения со стороны господина Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК, о которых заявил ее владелец. ФСБ возбудила уголовное дело за попытку военного мятежа и призвала бойцов компании задержать Евгения Пригожина.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...