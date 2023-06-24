Песков: Путин в ближайшее время выступит с обращением

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением. Подробности он не привел.

«Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением»,— ответил господин Песков на вопрос ТАСС.

Вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Минобороны назвало сообщения господина Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила уголовное дело. В ряде регионов вводят ограничения — в частности в Липецкой и Воронежской областях, а также в Ростове-на-Дону отменили массовые мероприятия. Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта из-за передвижения военной техники, там образовались пробки.

Лаура Кеффер