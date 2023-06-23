Минобороны прокомментировало сообщения в Telegram-каналах об ударах по лагерям ЧВК «Вагнера»

Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям компании не соответствуют действительности и являются провокацией.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы ''нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК ''Вагнер'' не соответствуют действительности и являются информационной провокацией»,— следует из сообщения военного ведомства.

Минобороны добавило, что ВС РФ «продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины» в зоне проведения спецоперации.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».