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Коммерсантъ FM
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Минобороны прокомментировало сообщения в Telegram-каналах об ударах по лагерям ЧВК «Вагнера»

Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям компании не соответствуют действительности и являются провокацией.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы ''нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям ЧВК ''Вагнер'' не соответствуют действительности и являются информационной провокацией»,— следует из сообщения военного ведомства.

Минобороны добавило, что ВС РФ «продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины» в зоне проведения спецоперации.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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