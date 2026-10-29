В МАГАТЭ сообщили о гибели сотрудника Запорожской АЭС при ударе БПЛА
Сотрудник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) погиб из-за удара беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии.
Погибший был сварщиком в централизованной ремонтной мастерской станции, уточнили в агентстве. Генеральный секретарь организации Рафаэль Гросси осудил атаку. Он заявил, что любые удары, приводящие к гибели или ранению сотрудников, нарушают основы ядерной безопасности во время вооруженного конфликта.
Вчера Максим Пухов, глава администрации Энергодара, сообщил о гибели одного человека от ударов БПЛА — мужчина 1985 года рождения попал под удар беспилотника, когда ехал на электросамокате по городу. Не уточнялось, был ли погибший сотрудником ЗАЭС.