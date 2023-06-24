В Липецкой области отменили все массовые мероприятия

Власти Липецкой области решили отменить все массовые мероприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«На оперативном штабе принято решение отменить все массовые мероприятия в Липецкой области»,— сказано в сообщении, подробности не приводятся.

Массовые мероприятия также отменили в Воронежской области и в Ростове-на-Дону. Власти Липецкой области рекомендовали жителям отказаться от поездок на юг, власти Ростовской области — не выходить из домов. Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей перекрыта, там образовались пробки.

Ограничения стали вводить после того, как основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин вчера, 23 июня, обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны все обвинения отвергает, ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Лаура Кеффер