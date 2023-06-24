Пригожин утверждает, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону

Принадлежащий ЧВК «Вагнер» Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал кадры встречи своего главы Евгения Пригожина с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника Главного управления Генштаба Владимиром Алексеевым. В описании к видео утверждается, что встреча проходит в штабе Южного военного округа ВС РФ в Ростове на Дону. На кадрах они ведут переговоры. Также Евгений Пригожин утверждает, что его ЧВК блокирует военные объекты города.

В видеоролике Евгений Пригожин утверждает, что его ЧВК будет блокировать город, пока они «не получат Герасимова и Шойгу». В ответ Господин Евкуров отмечает, что из-за действий ЧВК в Киеве «три дня будет праздник».

Позже сам Евгений Пригожин опубликовал еще одно видео. В нем он заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, включая военный аэропорт. При этом он подчеркнул, что ЧВК блокирует объекты, но не мешает их работе. Также он заявил, что, хотя его ЧВК контролирует штаб, это не повлияло на его функционирование: «Ни один офицер не оторван от своей работы».

Официальные лица не сообщают о том, что именно происходит в Ростове-на-Дону. В ночь на 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после обвинений в адрес Минобороны заявил, что его бойцы вошли в Ростов-на-Дону. Корреспондент «Ъ» видел на улицах военных и бронетехнику, но они без нашивок и опознавательных знаков. Ведут себя спокойно, даже разговаривают с некоторыми очевидцами. Также на улицах города находится военная полиция. В соцсетях опубликовано много кадров, на которых, как утверждается, сняты бойцы ЧВК «Вагнер».

Минобороны называет обвинения со стороны господина Пригожина в ударе по позициям ЧВК «информационной провокацией». ФСБ возбудила уголовное дело за попытку военного мятежа и призвала бойцов компании задержать Евгения Пригожина.