ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина

Национальный антитеррористической комитет сообщил, что после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Владимир Путин в курсе ситуации с заявлениями господина Пригожина, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия»,— говорится в сообщении НАК (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» появилось голосовое сообщение, в котором Евгений Пригожин обвинил руководство Минобороны в нанесении ракетных ударов по лагерям ЧВК с вертолетов. После в канале пресс-службы «Вагнер» появилось еще несколько сообщений, в одном из которых господин Пригожин сказал, что 25 тыс. человек идут «разбираться, почему в стране творится беспредел».

Пресс-служба Минобороны сообщила, что все распространяемые в соцсетях от имени Евгения Пригожина сообщения об ударе армии России по тыловым частям ЧВК не соответствуют действительности и являются провокацией. Минобороны добавило, что ВС РФ «продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с вооруженными силами Украины» в зоне проведения спецоперации.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются»,— сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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