Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках и отмене автобусов по южным направлениям

Департамент транспорта Москвы сообщил в Telegram, что возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов по южным направлениям. Сколько рейсов может быть задержано или отменено, не уточняется.

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции «в целях пресечения возможных террористических актов». Меры приняты после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Минобороны назвало сообщения господина Пригожина «информационной провокацией». Ведомство обратилось к бойцам ЧВК и заявило, что их обманом втягивают в мятеж. ФСБ возбудила уголовное дело. В ближайшее время ожидается обращение президента Владимира Путина.

Лаура Кеффер