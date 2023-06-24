Губернатор рекомендовал жителям Ростовской области не выходить из домов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рекомендовал жителям не выходить из домов. Он заверил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимое для безопасности граждан.

«Сложившаяся ситуация требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка. Правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей области. Прошу всех сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома»,— написал господин Голубев в Telegram.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин ранее обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Позднее он утверждал, что его бойцы «перешли границу и движутся в Ростов-на-Дону», хотя в городе, по наблюдениям корреспондентов «Ъ», все тихо, на улицах не видно движений вооруженных людей.

Минобороны назвало сообщения Евгения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину об уголовном деле «в связи с попыткой организации вооруженного мятежа».