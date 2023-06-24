Минобороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»: вас обманом втягивают в мятеж

Министерство обороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой «проявить благоразумие» и связаться с представителями военного ведомства или правоохранительных органов.

«Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина (основателя ЧВК ''Вагнер'' Евгения Пригожина.— ''Ъ'') и участию в вооруженном мятеже»,— говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство утверждает, что многие участники ЧВК из нескольких отрядов «уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». Из сообщения следует, что помощь бойцам и командирам ЧВК оказана. «Мы гарантируем всем безопасность»,— сообщили в ведомстве.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер», а также сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться, почему в стране творится беспредел». Военное ведомство назвало эти сообщения информационной провокацией.

Позднее в отношении господина Пригожина возбудили уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу, ФСБ призвала бойцов частной военной компании не выполнять преступные приказы и задержать бизнесмена. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил, что ЧВК контролирует военные объекты в Ростове-на-Дону.

Лусине Баласян