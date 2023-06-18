События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что российским чиновникам, депутатам и сенаторам нужно запретить использовать иномарки. Продажи автомобилей Lada X-Cross 5 должны начаться в третьем квартале этого года. АвтоВАЗ подтвердил планы использовать труд осужденных к принудительным работам. Министр финансов России Антон Силуанов призвал чиновников отказаться от иностранных автомобилей в пользу отечественных. Начало производства Lada Iskra запланировано на конец 2024 года. НАМИ купил самарский завод Bosch по выпуску систем ABS и ESP. Минпромторг России поддержит возобновление производства автомобилей «Ока». Toyota продала свои российские активы ФГУП НАМИ без опциона на обратный выкуп.

День 480-й. 18 июня. Воскресенье

18.06.2023 16:39

Власти Италии ограничили возможности крупнейшего акционера Pirelli — китайской корпорации Sinochem — вмешиваться в дела компании. Теперь важнейшие решения должны будут приниматься при одобрении четырех пятых акционеров, также будет ограничена передача данных от Pirelli к Sinochem.

18.06.2023 09:36

Белгородский губернатор сообщил о повреждении двух автомобилей в селе после обстрела.

18.06.2023 04:41

Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») считает, что российским чиновникам, депутатам и сенаторам нужно запретить использовать иномарки — все они должны пересесть на отечественные автомобили. «Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим — на том и ездим... Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое»,— сказал господин Хамзаев. Если у какого-то важного чиновника зимой не заведется машина «два-три раза и он опоздает на совещание», то «быстро найдут решения». «Будут делать для людей, как для себя»,— добавил он.

День 479-й. 17 июня. Суббота

17.06.2023 15:56

Продажи автомобилей Lada X-Cross 5 должны начаться в третьем квартале этого года. 17 июня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге запустили серийное производство этой модели. Цены и комплектации станут известны в III квартале, примерные аналоги сейчас продаются по цене 2–2,5 млн руб.

17.06.2023 14:31

Глава российской нефтекомпании «Роснефть» Игорь Сечин считает рост числа электромобилей серьезным риском для мировой энергосистемы. «Темпы электрификации автопарка будут зависеть не только от производства электромобилей и от субсидий — растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости»,— сказал господин Сечин.

17.06.2023 04:37

АвтоВАЗ подтвердил планы использовать труд осужденных к принудительным работам. Гендиректор Максим Соколов считает, что компания может привлечь от одной до нескольких сотен человек.

17.06.2023 01:56

Lada Aura будет стоить около 2,5 млн руб. «Конечно, это прототип, и еще очень рано говорить о цене. Ну, в районе 2,5 млн руб. в сегодняшних ценах»,— сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

День 478-й. 16 июня. Пятница

16.06.2023 14:57

Министр финансов России Антон Силуанов после теста автомобиля Lada Aura на ПМЭФ призвал чиновников отказаться от иностранных автомобилей в пользу отечественных. Господин Силуанов также считает, что чиновникам следует самим водить авто, чтобы «эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу».

16.06.2023 14:20

Компания Chery открыла прием предзаказов на новую модель для российского рынка — седан Arrizo 8, который появится в продаже летом 2023 года.

16.06.2023 13:11

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме предложил министру финансов Антону Силуанову и главе Сбербанка Герману Грефу протестировать новый автомобиль Lada Aura стоимостью более 2 млн руб. Вначале Антон Силуанов в сопровождении Максима Соколова проехал вокруг гостиницы Airportcity plaza. При повторном тестовом проезде у Германа Грефа машина не завелась.

День 477-й. 15 июня. Четверг

15.06.2023 19:55

Начало производства Lada Iskra запланировано на конец 2024 года, старт продаж — на 2025 год, сообщил Максим Соколов. Дизайн нового семейства будет перекликаться с Vesta.

15.06.2023 19:09

АвтоВАЗ готовит новую модель Lada Iskra, которая дополнит линейку легковых автомобилей российского автопроизводителя. «Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого, как я и говорил, начнется в конце следующего года, — заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. — Для того, чтобы запустить Iskra — это отдельное семейство, крупные вложения в инжиниринг — нам потребуется порядка 20 млрд инвестиций помимо того, что было сделано. Бизнес-кейс по запуску этого семейства 37 млрд. руб».

15.06.2023 12:30

Дилеры заметно снизили цены на некоторые авто, ввезенные по параллельному импорту. Одно из объяснений этому в том, что компаниям нужны живые деньги на руках, чтобы закупать новые модели. Поэтому дилеры могут делать скидку, чтобы получить нужные средства прямо сейчас. Когда машины шли в Россию официально, импортеры могли расплатиться с производителями уже после того, как продали их. Сейчас это невозможно.

15.06.2023 09:58

Российский рынок автокредитования по результатам первого полугодия превысит значения рекордного по продажам 2021 года. По прогнозам ВТБ, продажи автокредитов достигнут 588 млрд руб., что на 88% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

15.06.2023 06:40

Госкорпорация «Автодор» и правительство работают над проектом автомобильной трассы в обход Каспийского моря.

День 476-й. 14 июня. Среда

14.06.2023 21:53

Рынок подержанных автомобилей в мае превысил отметку в 0,5 млн реализованных машин, что стало рекордом с декабря 2021 года.

14.06.2023 11:38

СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство сотрудника военно-гражданской администрации Запорожской области. По данным следствия, утром 13 июня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника администрации.

14.06.2023 11:22

НАМИ купил самарский завод Bosch по выпуску систем ABS и ESP.

14.06.2023 10:52

АвтоВАЗ представил кроссовер Lada X-Cross 5. Автомобиль представляет собой китайский кроссовер FAW Bestune T77, который получил фирменные эмблемы российской марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

День 475-й. 13 июня. Вторник

13.06.2023 10:16

Минпромторг России поддержит возобновление производства автомобилей «Ока», сообщил глава министерства Денис Мантуров. По его словам, Минпромторг готов рассмотреть вопрос оперативно, как только поступит предложение от автоконцернов.

13.06.2023 02:22

Toyota продала свои российские активы ФГУП НАМИ, в том числе завод в Санкт-Петербурге, без опциона на обратный выкуп. «Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок»,— сказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

День 474-й. 12 июня. Понедельник

12.06.2023 05:15

В 2023 году АвтоВАЗ хочет экспортировать 10–15 тыс. машин, в 2024 году — до 50 тыс. Объем будет зависеть от изменения госрегулирования в других странах, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Так, в Узбекистане и Казахстане к запуску готовы сборочное производство, но необходимы «определенные государственные меры по техническому регулированию». «Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы»,— сказал господин Соколов.

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