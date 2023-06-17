Минпромторг анонсировал продажу Lada X-Cross 5 в третьем квартале

Продажи автомобилей Lada X-Cross 5 должны начаться в третьем квартале этого года, сообщил Минпромторг. Сегодня, 17 июня, на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге запустили серийное производство этого авто.

«Старт продаж Lada X-Cross 5 запланирован на III квартал 2023 года»,— сообщили в министерстве. Цены и комплектации станут известны в III квартале, примерные аналоги сейчас продаются по цене 2–2,5 млн руб.

Подведомственный Минпромторгу России ФГУП НАМИ приобрел 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после февраля 2022 года, за один евро. Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставку запчастей передали АвтоВАЗу. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada.

Официальная презентация новой модели Lada X-Cross 5 состоялась в «Экспофоруме» в рамках ПМЭФ-2023.

Мария Федотова