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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ планирует экспортировать до 15 тыс. машин Lada в 2023 году и до 50 тыс. в 2024-м

Объем экспорта автомобилей Lada будет зависеть от изменения госрегулирования в других странах, сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Так, в Узбекистане и Казахстане к запуску готовы сборочное производство, но необходимы «определенные государственные меры по техническому регулированию». В 2023 году АвтоВАЗ хочет экспортировать 10–15 тыс. машин, в 2024 году — до 50 тыс.

«Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы»,— сказал господин Соколов «РИА Новости».

Пока АвтоВАЗ планирует экспорт 2023 года на уровне 10 тыс. машин. Но если в Узбекистане и Казахстане будут приняты необходимые меры, то компания рассчитывает на увеличение показателя на 50%. «План следующего года — порядка 50 тыс.»,— сказал господин Соколов.

В январе АвтоВАЗ планировал экспорт по итогам 2023 года на уровне 30 тыс. машин. В феврале вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, который возглавляет совет директоров АвтоВАЗа, сообщал, что экспортная программа будет пересмотрена.

О планах АвтоВАЗа — в интервью Максима Соколова «Ъ» «"Нива" точно доедет до своего полувекового юбилея».

Леонид Уварчев

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