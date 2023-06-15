АвтоВАЗ готовит новую модель Lada Iskra, которая дополнит линейку легковых автомобилей российского автопроизводителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу АвтоВАЗа Максима Соколова.

«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra. Это решение утверждено правлением, и именно под этим брендом будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей, запуск которого, как я и говорил, начнется в конце следующего года, — заявил господин Соколов. — Для того, чтобы запустить Iskra — это отдельное семейство, крупные вложения в инжиниринг — нам потребуется порядка 20 млрд инвестиций помимо того, что было сделано. Бизнес-кейс по запуску этого семейства 37 млрд. руб»

Как сообщает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, Lada Iskra на рынок выйдет в кузовах седан, универсал SW и «внедорожный» универсал SW Cross. Технически новинка будет частично унифицирована с уже выпускающимися моделями Lada, получит бензиновый двигатель 1.8 и автоматизированную коробку передач.

Ожидается, что выпуск Lada Iskra начнется в конце 2024 года, а продажи новинки стартуют в первом квартале 2025 года. При этом Lada Granta останется в производстве параллельно с новой моделью и будет продаваться до 2026-2027 года.

Максим Вершинин

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