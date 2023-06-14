НАМИ купил самарский завод Bosch по выпуску систем ABS и ESP

Заключена сделка о приобретении ФГУП НАМИ 100% долей ООО «Роберт Бош Самара» в Самарской области. Ранее общество производило системы рулевого управления, антиблокировочные системы (ABS) и системы динамической стабилизации (ESP). Об этом сообщается на сайте ФГУП НАМИ.

«На момент заключения сделки в компании "Роберт Бош Самара" трудоустроены 107 сотрудников, которые в дальнейшем продолжат свою работу на предприятии»,— говорится в сообщении.

Кроме того, с 2024 года предприятие намерено наладить выпуск систем ABS и ESP. С 2025 года ФГУП НАМИ рассчитывает выйти на проектные мощности.

Георгий Портнов, Самара