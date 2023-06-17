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Коммерсантъ FM
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Стоимость Lada Aura составит около 2,5 млн руб.

Lada Aura будет стоить около 2,5 млн руб., сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Он отметил, что окончательную сумму говорить рано, так как пока есть только прототип автомобиля.

«Конечно, это прототип, и еще очень рано говорить о цене. Ну, в районе 2,5 млн руб. в сегодняшних ценах»,— сказал господин Соколов «РБК» (цитата по ТАСС).

Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Она отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров, а ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Максим Соколов ранее говорил, что стоимость Lada Aura «будет существенно выше 2 млн руб.».

Леонид Уварчев

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