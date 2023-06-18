Единоросс Хамзаев предложил запретить иномарки чиновникам, депутатам и сенаторам

Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») считает, что российским чиновникам, депутатам и сенаторам нужно запретить использовать иномарки. По его мнению, все они должны пересесть на отечественные автомобили.

«Всем чиновникам нужно пересесть на отечественное авто. Что производим — на том и ездим... Иностранные элитные машины для чиновников должны уйти в прошлое»,— сказал господин Хамзаев «РИА Новости».

По мнению депутата, если у какого-то важного чиновника зимой не заведется машина «два-три раза и он опоздает на совещание», то «быстро найдут решения». «Будут делать для людей, как для себя»,— добавил он.

Министр финансов России Антон Силуанов после теста автомобиля Lada Aura на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня призвал чиновников отказаться от иностранных автомобилей в пользу отечественных. По его мнению, чиновникам также нужно самим водить автомобили, чтобы «эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу».

Леонид Уварчев