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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор сообщил о повреждении двух автомобилей в селе после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник сбросил три взрывных устройства на село Новопетровка Валуйского городского округа. Пострадавших нет, повреждены легковой автомобиль с прицепом и трактор, уточнил господин Гладков в Telegram.

Вчера, 17 июня, под обстрел со стороны Украины попала окраина села Тишанка Волоконовского района. В результате обстрела никто не пострадал, но осколками были повреждены линии электропередачи.

В последние несколько недель Белгородская область каждый день подвергается обстрелам со стороны Украины. Из-за массированных обстрелов в конце мая часть жителей из приграничных территорий, в том числе из города Шебекино, была эвакуирована в другие районы области и регионы страны.

Эрдни Кагалтынов

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