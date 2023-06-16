Chery открыла прием предзаказов на седан Arrizo 8

Компания Chery открыла прием предзаказов на новую модель для российского рынка — седан Arrizo 8, который появится в продаже летом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chery Arizzo 8

Фото: Chery Chery Arizzo 8

Фото: Chery

В России новый Chery появится в единственной версии. Arizzo 8 получит 186-сильный 1,6-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Автомобиль предложат в трех комплектациях — Prestige (от 3,4 млн руб.), Ultimate (от 3,5 млн руб.) и лимитированной Ultimate SE (от 3,5 млн руб.) — оснащение которых пока не раскрыто.

Условием предзаказа нового седана является подписка на Telegram-канал Chery Arizzo 8 Club. Дата продаж модели будет анонсирована до конца июня 2023 года. Ожидается, что детальная информация о новинке также будет представлена до конца месяца.

Максим Вершинин

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