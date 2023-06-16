Глава Минфина призвал чиновников пересесть за руль отечественных автомобилей

Министр финансов России Антон Силуанов после теста автомобиля Lada Aura на ПМЭФ призвал чиновников отказаться от иностранных автомобилей в пользу отечественных. Господин Силуанов также считает, что чиновникам следует самим водить авто, чтобы «эффективнее использовать ресурсы и быть ближе к народу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство РИА Новости

«Я считаю, что эта новая модель, которая разработана "АвтоВАЗом", вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники»,— сказал Антон Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

На уточняющий вопрос журналистов о том, готово ли его министерство «пересесть» на Lada Aura, господин Силуанов ответил: «В целом да». По мнению главы Минфина, отдать предпочтение отечественным автомобилям должны не только государственные служащие, но и руководители унитарных предприятий.

Кроме того, Антон Силуанов считает, что российские чиновники привыкли ездить на заднем сиденье автомобилей, а им следует самим сесть за руль. «Если наши государственные управленцы сядут за руль, это будет более эффективное использование государственных ресурсов, раз. А во-вторых, наверное, они будут ближе к народу»,— добавил он.

Сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме президент АвтоВАЗа Максим Соколов предложил Антону Силуанову и главе Сбербанка Герману Грефу протестировать новый автомобиль Lada Aura. Вначале господин Силуанов в сопровождении господина Соколова проехал вокруг гостиницы Airportcity plaza. При повторном тестовом проезде у Германа Грефа машина не завелась. В АвтоВАЗе позднее пояснили, что после первой остановки машину оставили с включенной передачей и сработала защита.

Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Она отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров, а ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 л мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что стоимость Lada Aura «будет существенно выше 2 млн руб.».

Милена Костерева