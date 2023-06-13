Мантуров заявил о готовности Минпромторга поддержать возрождение автобренда «Ока»

Минпромторг России поддержит возобновление производства автомобилей «Ока», сообщил глава министерства Денис Мантуров. По его словам, Минпромторг готов рассмотреть вопрос оперативно, как только поступит предложение от автоконцернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборочный конвейер автомобилей «Ока»

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Сборочный конвейер автомобилей «Ока»

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это "Москвич" в дополнение к "Ладе", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году»,— ответил господин Мантуров «РИА Новости» на вопрос: «Наметилась тенденция по возрождению автобрендов: "Ока" имеет право на существование?»

ВАЗ-1111 «Ока» — легковой переднеприводный автомобиль сверхмалого класса, разработанный Волжским автомобильным заводом в 1987 году. Серийное производство автомобиля велось сразу на трех заводах: Камском автомобильном (КамАЗ), Волжском автомобильном (АвтоВАЗ) и реконструированном Серпуховском автомобильном (СеАЗ). КамАЗ производил машины с 1988 по 2006 год. На ВАЗе машину выпускали с 1988 по 1995 год, позднее ограничившись производством основных компонентов. На СеАЗе автомобиль собирали с 1989 по 2008 год. Всего суммарно на трех заводах произвели около полумиллиона машин.