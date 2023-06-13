Завод Toyota в Санкт-Петербурге продан без опциона на обратный выкуп

Toyota продала свои российские активы ФГУП НАМИ, в том числе завод в Санкт-Петербурге, без опциона на обратный выкуп, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Аналогично поступил и Volkswagen со своими российскими активами.

«Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок»,— сказал господин Мантуров «РИА Новости».

Сделка между Toyota и НАМИ состоялась в марте. В апреле управляющей компанией завода в Санкт-Петербурге стал «Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей». С 2024 года на площадке планируется выпуск грузовика БАЗ-S36A11, с 2026 года — электромобиля E-Neva.

Зачем московскому институту может быть нужен петербургский завод Toyota — в материале «Ъ» «Не Neva ль за НАМИ».

Леонид Уварчев