Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завод Toyota в Санкт-Петербурге продан без опциона на обратный выкуп

Toyota продала свои российские активы ФГУП НАМИ, в том числе завод в Санкт-Петербурге, без опциона на обратный выкуп, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Аналогично поступил и Volkswagen со своими российскими активами.

«Сделка по переходу активов Toyota, так же как и Volkswagen, не подразумевают опциона на обратный выкуп производственных площадок»,— сказал господин Мантуров «РИА Новости».

Сделка между Toyota и НАМИ состоялась в марте. В апреле управляющей компанией завода в Санкт-Петербурге стал «Обуховский завод», входящий в оборонный концерн «Алмаз-Антей». С 2024 года на площадке планируется выпуск грузовика БАЗ-S36A11, с 2026 года — электромобиля E-Neva.

Зачем московскому институту может быть нужен петербургский завод Toyota — в материале «Ъ» «Не Neva ль за НАМИ».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...