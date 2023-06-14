Машины подержались за рекорд

Рынок подержанных автомобилей в мае превысил отметку в 0,5 млн реализованных машин, что стало рекордом с декабря 2021 года. Дилеры отмечают, что дефицит на рынке новых автомобилей поддерживает продажи машин с пробегом. Аналитики указывают на рост импорта подержанных автомобилей, объем которого в мае достиг 10% рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в мае выросли на 53,7%, до 501,9 тыс. штук, подсчитал «Автостат». Несмотря на майские праздники, которые традиционно тормозили продажи, результат оказался на 1,3% выше, чем в апреле (495,5 тыс. машин). Более того, рынок подержанных машин достиг максимума за весь кризис и даже превысил результаты начала 2022 года — в прошлом году реализация не превышала 470 тыс. автомобилей в месяц. Выше оказался только декабрь 2021 года, когда было продано 513 тыс. подержанных машин.

В условиях дефицита новых автомобилей спрос на ассортимент вторичного рынка регулярно растет, особенно на качественные автомобили, говорит основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль.

В мае спрос постоянно увеличивается по причине грядущего сезона отпусков. Большинство тех, кто собирается приобрести новый автомобиль, обычно выставляет на продажу имеющийся именно в последний весенний месяц, продолжает он: «Количество объявлений о продаже в прошлом месяце выросло на 0,6%, и в целом за период с марта по май этот показатель был выше, чем в январе-феврале 2023 года». Но основное влияние, считает господин Мигаль, оказал курс валют. В апреле параллельный импорт замедлился, потому что курс доллара был достаточно высок, поясняет он: «В начале апреля был отток закупок, но в конце месяца — начале мая курс немного стабилизировался, и все снова начали активно закупать в других странах — мы увидели приток автомобилей, а спрос на качественные машины никуда не девался».

Денис Мантуров, вице-премьер РФ, 13 июня: «Развитие отечественного автопрома осуществляется в соответствии с утвержденной в конце прошлого года стратегией развития до 2035 года. Согласно ее целевым показателям, рынок приблизится к допандемийным показателям к 2030 году».

«В первой половине июня, как и в мае, мы продолжаем фиксировать стабильный спрос на автомобили с пробегом в целом»,— отмечает директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков. Ранее в «Рольфе» говорили “Ъ”, что «обычно июнь показывает рост на 15% к маю, и этот год не станет исключением» (см. “Ъ” от 6 июня). «Интерес клиентов к покупке в основном связан с разнообразием модельного ряда и постепенным расширением предложения. Можно ожидать, что в перспективе ближайших месяцев эти факторы продолжат влиять на динамику продаж во вторичном сегменте»,— говорит господин Баскаков.

Сергей Удалов из «Автостата» указывает, что в мае в РФ импортировано около 51 тыс. автомобилей старше трех лет, в апреле — 37 тыс. «В объеме продаж это относительно небольшая доля, но и в целом рынок машин с пробегом формируют в основном машины старше 10 лет,— продолжает эксперт.— За счет ввоза частично компенсируется нехватка более свежих машин, поскольку запрос на них есть, а сроки владения растут».

Сейчас клиенты отдают предпочтение автомобилям с минимальным пробегом возрастом три-пять лет, говорит директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Владимир Желобов.

Господин Желобов указывает на смещение интереса в массовом сегменте в сторону китайских автомобилей с пробегом, объясняя это низкой покупательной способностью населения. Директор по развитию направления автомобилей с пробегом «Рольфа» Виталий Хватов отмечает, что сейчас рынок бурно меняется «и понять, что такое ликвидные предложения, достаточно сложно — ликвидным является все, что соответствует двум параметрам — цена и состояние».

Приостановка поставок в РФ новых машин большинства иностранных марок не снижает их популярности для перепродажи. Так, самой популярной моделью, по данным «Автостата», на рынке остается Ford Focus — продажи выросли на 59,1%, до 10,8 тыс. штук. Легковой Ford покинул российский рынок еще весной 2019 года, причем модель и до этого момента уже несколько лет не попадала в топ новых продаж (последний раз по итогам 2014 года — на 23-м месте, 27,9 тыс. проданных машин). Второе место в модельном рейтинге в мае занял Hyundai Solaris (9,87 тыс. штук), выпуск которого в РФ приостановлен с прошлого года. На третьем — Lada 2114 Samara (рост на 11%, до 9,86 тыс. штук).

Ольга Никитина