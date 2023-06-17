АвтоВАЗ хочет привлечь к работе от одной до нескольких сотен осужденных

АвтоВАЗ подтвердил планы использовать труд осужденных к принудительным работам. Гендиректор Максим Соколов считает, что компания может привлечь от одной до нескольких сотен человек.

Господин Соколов в интервью РБК ответил на вопрос, сколько приговоренных могут быть привлечены к работе на заводе в Тольятти: «Ну может быть сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни». Он отметил, что осужденным будут платить зарплату.

По мнению гендиректора АвтоВАЗа, основным фактором, который сдерживает рост компании, являются не санкции, технологии или комплектующие, а дефицит рабочей силы. АвтоВАЗ хочет привлечь дополнительно около 4 тыс. человек на площадку в Самарской области.

О планах компании привлекать осужденных ранее на этой неделе сообщило управление ФСИН по Самарской области. Утверждалось, что это связано с планами увеличить объем выпуска Lada Vesta NG. К сентябрю 2023 года АвтоВАЗу необходимо 1,1 тыс. человек, к январю 2024 года — еще около 2,9 тыс. ФСИН утверждает, что может закрыть до 50% от общей потребности.

Леонид Уварчев