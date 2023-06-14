АвтоВАЗ представил кроссовер Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель — кроссовер Lada X-Cross 5 дебютировал в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кроссовер Lada X-Cross 5

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство РИА Новости Кроссовер Lada X-Cross 5

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство РИА Новости

Автомобиль представляет собой китайский кроссовер FAW Bestune T77, который получил фирменные эмблемы российской марки. Технически новинка также не будет отличаться от своего прародителя. Lada X-Cross 5 получит бензиновый 1,5-литровый турбомотор (на Bestune T77 он выдает 160 л.с., но мощность российской модели пока не сообщается) в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Сборка Lada X-Cross 5 будет налажена на мощностях завода «Лада Санкт-Петербург» — бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Ожидается, что официальный запуск нового производства будет дан в дни работы ПМЭФ. Технические характеристики нового кроссовера, оснащение и стоимость Lada X-Cross 5 будут обнародованы позже.

Напомним, 100% российских активов автопроизводства Nissan, ушедшего с российского рынка после начала специальной военной операции, приобрел подведомственный Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Ответственность за послепродажное обслуживание автомобилей и поставку запчастей передали АвтоВАЗу. Компания намерена выпускать на площадке несколько новых моделей под брендом LADA в ценовых сегментах C и D.

Максим Вершинин

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