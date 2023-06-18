Китай отодвинули от шин Pirelli

Власти Италии ограничили возможности крупнейшего акционера Pirelli — китайской корпорации Sinochem — вмешиваться в дела компании. Теперь важнейшие решения должны будут приниматься при одобрении четырех пятых акционеров, также будет ограничена передача данных от Pirelli к Sinochem. Это связано со все более активным вмешательством китайской компании в управление Pirelli и возрастающим беспокойством руководства итальянской компании и властей Италии по этому поводу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claude Paris / AP Фото: Claude Paris / AP

Правительство Италии одобрил меры, ограничивающие возможности вмешательства в дела производителя шин Pirelli его крупнейшего акционера, китайской компании Sinochem. Власти Италии заявляют, что меры приняты в соответствии с действующими в стране правилами, позволяющими проверять действия иностранных акционеров при потенциальной угрозе национальной безопасности. Еще в 2019 году власти Италии расширили список сфер, которые могут считаться важными для национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что усиление позиций Китая в Pirelli вызвало крайнее недовольство правительства Италии и лично премьер-министра Джорджии Мелони. Китайская China National Tyre & Rubber Co. Ltd (дочерняя компания ChemChina, которая после слияния с другой корпорацией в 2021 году была переименована в Sinochem) купила контрольный пакет акций Pirelli в 2015 году.

Сейчас Sinochem принадлежит 37% акций итальянской компании. С тех пор изменились и отношения Китая с западными странами, и политика самого китайского акционера в Pirelli.

Бизнесмен Марко Тронкетти Провера, владевший компанией на момент сделки и сохраняющий долю в ней до сих пор, тогда активно продвигал эту сделку. Сейчас он, как пишет Financial Times, заявил, что «китайцы опасны, а Pirelli находится в опасности», и призвал власти Италии вмешаться в ситуацию.

В последнее время Sinochem стала все активнее вмешиваться в дела Pirelli. Так, в прошлом году китайская компания направила в Pirelli письмо, в котором посоветовала заранее информировать Пекин о любой встрече руководителей компании с иностранными правительственными и дипломатическими чиновниками, включая тех, кто уже вышел на пенсию, и итальянцев. В марте китайская компания уведомила о пересмотре условий соглашения акционеров, что в числе прочего предусматривает, что у Sinochem будет право назначать девять членов совета директоров вместо восьми, а у структуры господина Тронкетти Провера — только трех вместо нынешних четырех.

Ситуация обострилась и в связи с предстоящей сменой генерального директора — господин Тронкетти Провера, долгие годы возглавлявший компанию, в июле уходит со своего поста. Новым главой компании должен стать его заместитель Джорджио Бруно.

Его назначила именно Sinochem, хотя ранее предполагалось, что действующий генеральный директор имеет право сам выбирать своего преемника.

Именно в этих условиях в ситуацию решили вмешаться власти Италии. Они заявляют, что их цель — «создание сети мер для защиты независимости Pirelli и управления ею». В числе этих мер — требование, чтобы «стратегические» решения, касающиеся компании, принимались только в том случае, если за них выскажется как минимум четыре пятых совета директоров. Это означает, что восьми голосов от Sinochem будет недостаточно для принятия важнейших решений.

Еще одна мера — ограничение передачи информации от Pirelli в Sinochem, чтобы «защитить стратегически важную информацию и инновации компании». В правительстве Италии объясняют эти меры тем, что технология Pirelli, позволяющая отслеживать геолокацию автомобиля и собирать данные о ней с помощью микрочипа, встроенного в шины, является критически важной с точки зрения национальной безопасности.

Яна Рождественская