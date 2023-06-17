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Сечин считает рост числа электромобилей серьезным риском для мировой энергосистемы

Глава российской нефтекомпании «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что рост числа электромобилей будет фактором риска для мировой энергосистемы и испытанием ее устойчивости. Об этом он заявил на выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.

«Темпы электрификации автопарка будут зависеть не только от производства электромобилей и от субсидий — растущее количество электромобилей, безусловно, будет серьезным фактором риска для мировой энергосистемы и настоящим испытанием ее устойчивости»,— сказал господин Сечин (цитата по «РИА Новости»).

Как отмечает «Прайм», сейчас в мире используется около 25 млн электромобилей. В совокумном объеме легкового транспорта в мире их доля оценивается в 2%. По оптимистичным оценкам, к 2035 году показатель может достичь 20%.

О выступлении Игоря Сечина на ПМЭФ — в материале «Ъ».

Олеся Павленко

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