Беспилотные фуры начинают движение

На трассе М-11 запустят движение беспилотных фур. Старт намечен на 14 июня. Первые тягачи отправятся из Санкт-Петербурга в Москву. До испытаний допущены «КамАЗы». Внешне они практически не отличаются от обычных. За рулем будут находиться операторы. К чему готовиться автомобилистам? И как беспилотные фуры изменят экономику перевозок? Разбирался Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

О скором запуске беспилотных автомобилей между Москвой и Санкт-Петербургом стало известно осенью, когда власти утвердили на М-11 ЭПР — экспериментальный правовой режим. К нему подключились автопроизводители, перевозчики и оператор — им стал «Автодор».

«КамАЗ» уже тогда обкатывал свои беспилотные машины на полигонах. Внешне они не отличаются от обычных. Привычные тягачи, но с наклейками: «беспилотный автомобиль», «ведется фиксация нарушений».

А будут ли затруднения? На М-11 нет такого потока, чтобы фуры мешали остальным водителям, если, конечно, искусственному интеллекту не приглянется левая полоса. Поэтому проблем быть не должно, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«На трассах типа М-11 — современных, быстрых — меньше вызовов, движение равномернее и так далее. Такая фура едет по правилам дорожного движения, как и роботизированное такси. Беспилотный грузовик не поедет быстро даже на скоростной трассе, от него этого никто не ждет».

За рулем беспилотных «КамАЗов» будут операторы, они должны контролировать ситуацию. Машину без человека на дорогу никто не выпустит — законы этого не позволяют. Поэтому все ДТП будут разбирать по привычному сценарию, говорит автоюрист Сергей Радько:

«Ответственность у нас по-прежнему регламентируется и Кодексом об административных правонарушениях, и Уголовным кодексом, никаких изменений на сей счет не вносилось. Правда, компании, которые участвуют в таком эксперименте, должны застраховать свою ответственность по повышенному лимиту. При этом водитель все равно будет отвечать за последствия, если он не принял мер, чтобы избежать ДТП. Никто не снимает ответственности и с владельца транспортного средства, коим будет являться, видимо, компания, на которую данная машина зарегистрирована».

К тому же, дальнобойщик — не только водитель. Он и экспедитор, и механик, и местами юрист. Собеседники “Ъ FM” не верят, что с приходом беспилотных технологий эта профессия исчезнет. Так водителям не стоит переживать, говорит президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин:

«Высказываются опасения по поводу того, что водители могут потерять работу, но в начале ХХ века об этом также беспокоились кучера из-за появления машин. Но они перестроились, стали водителями. Теперь водители станут операторами беспилотного транспорта».

В Минтрансе заявляют, что беспилотные технологии сократят издержки на оплату труда водителей на 30%. Сэкономить получится и на топливе — на 28%. Вообще, цель проекта — не испытание фур, а оценка экономики таких перевозок. И вот здесь уже возникают вопросы, продолжает Владимир Матягин:

«Сэкономим на зарплатах водителей, на налогах, может быть, меньше будет аварийность, но надо считать, сколько стоит беспилотник и обслуживание маршрута оператором. Может быть, он поднимет цену сопоставимо с зарплатой водителя и оплатой налогов».

Массовое использование беспилотных грузовиков — перспектива 10-15 лет — полагают аналитики. Все-таки прямая трасса — это не сложные городские условия. Так что дальнобойщики всегда смогут уйти в таксисты. Хотя и в них автопилот уже появляется.

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